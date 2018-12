Valora Evo Morales organización política para construir un nuevo país

Evo Morales, presidente de Bolivia, destacó este domingo la organización política lograda en su país para impulsar la Revolución Democrática y Cultural en beneficio del pueblo.

Nos organizamos políticamente y construimos una nueva Bolivia, con menos pobreza y más justicia social; gracias por su apoyo, expresó el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, agregó que un día como este, en 2017, se concentraron en Cochabamba para celebrar los 12 años de su Revolución Democrática y Cultural, con una gran concentración por el aniversario de la llegada a la presidencia del líder indígena y para resaltar los logros políticos, económicos y sociales alcanzados.

Este 18 de diciembre, las organizaciones del país se reunirán de nuevo para ratificar su apoyo al binomio Evo Morales-Álvaro García, como candidatos para los comicios de 2019.

