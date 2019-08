Unión Europea rechaza bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela

Bruselas, Bélgica. – La Unión Europea reiteró su rechazo a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales, al referirse al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela.

La portavoz del bloque comunitario Annika Breidt Hardt señaló, que la directiva está analizando el alcance y las implicaciones de la orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Otro vocero comunitario, Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, evitó comentarios sobre las agresiones, pero reiteró que la posición de la Unión Europea sobre el tema es conocida, y consiste en la oposición a las medidas de carácter extraterritorial y unilateral.

De acuerdo a la orden ejecutiva, todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno venezolano que estén en los Estados Unidos, en poder o control de cualquier norteamericano, no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o negociarse.

