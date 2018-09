UNICEF exhorta a invertir en educación de calidad

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, denunció que al menos 104 millones de niños que viven en países en conflicto, o que fueron afectados por desastres naturales no asisten a la escuela.

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, explicó que las escuelas en esos países sufren daños o son destruidas, y en ocasiones son ocupadas por fuerzas militares, lo que incrementa la cantidad de niños que no estudian.

El informe presentado con motivo del 73 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, instó a que se invierta en una educación de calidad que permita a los niños y los jóvenes aprender en un entorno seguro.

Según el estudio presentado, uno de cada 5 jóvenes de 15 a 19 años que viven en países afectados por conflictos o desastres, nunca han ido a la escuela, mientras que 2 de cada no la concluyeron.

