UNESCO entregará premios por Día Internacional de la Alfabetización

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entregará la próxima semana los premios por el Día Internacional de la Alfabetización, que cada año se celebra el 8 de septiembre.

Un comunicado precisó que la ceremonia tendrá lugar el 7 de septiembre en la sede parisina de la entidad de Naciones Unidas, para reconocer proyectos con que contribuyen a llevar la luz de las letras y números a personas de todo el mundo.

Este año, el Premio de Alfabetización Rey Sejong de la Unesco será entregado a programas de Afganistán y Uruguay, mientras el Premio Unesco-Confucio de Alfabetización lo recibirán iniciativas de Irán Nigeria y España.

A propósito de la celebración, también tendrá lugar una conferencia internacional dedicada a la alfabetización y el desarrollo de competencias.

