Últimas batallas por Lula candidato

Las últimas batallas judiciales por asegurar la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, preso político hace 157 días, serán libradas en las próximas horas en el Supremo Tribunal Federal.

Después que la presidenta del Tribunal Superior Electoral, Rosa Weber, rechazara una solicitud para prorrogar el plazo para designar al reemplazante de Lula, el Partido de los Trabajadores ingresó con un nuevo pedido ante el Supremo con idéntico fin.

En la demanda se solicita extender hasta este 17 de septiembre la inscripción del nuevo candidato presidencial de la coalición El pueblo feliz de nuevo, que sería el actual aspirante a la vicepresidencia de la República Fernando Haddad.

El recurso será juzgado por el ministro Celso de Mello, quien el jueves pasado rechazó otro pedido interpuesto por la defensa de Lula que buscaba asegurar el registro de éste como candidato presidencial.

