Trump retoma amenazas contra México

El presidente Donald Trump amenazó recientemente con tomar medidas contra México, a partir del argumento de que no impide la migración ilegal hacia los Estados Unidos.

Según el actual mandatario de la Casa Blanca, la actitud de México es que las personas de otros países deben tener derecho a ingresar a Estados Unidos, y que los norteamericanos sean responsables de los costos asociados con la migración.

Trump ha hecho del tema migratorio uno de los principales ejes de su agenda, al abogar por medidas como la construcción de un muro fronterizo, que no ha logrado concretar, a pesar de las amenazas de cerrar completamente la frontera.

A principios del mes anterior, se vio obligado a revertir una advertencia de ese tipo, después de que grupos empresariales y miembros de su propio partido alertaran sobre las graves consecuencias económicas que podría traer bloquear el flujo de bienes y personas entre ambos territorios.

