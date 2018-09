Trump prende fuego al comercio mundial

Washington, EE.UU. – China canceló las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la visita del viceprimer ministro Liu He a Washington D.C., que estaba prevista para la próxima semana, según fuentes del periódico The Wall Street Journal.

El Gobierno chino también planeaba enviar a la capital de Estados Unidos una delegación para allanar el camino antes de la llegada de Liu He, pero cambió de planes, e igual canceló aquel viaje.

El paso de Beijing se produce en medio de la escalada de tensión con Washington, que el pasado lunes anunció la imposición de nuevos aranceles del 10 por ciento a las importaciones de China, por un valor de 200 mil millones de dólares, y amenazó con aranceles adicionales si China toma medidas de represalia.

Pese a la agravación de las relaciones bilaterales, China asegura que espera que se produzca un diálogo equitativo, con una base de respeto mutuo acerca de las tensiones comerciales.

