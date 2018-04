Trump ordena ataque contra Siria con apoyo de Francia y Reino Unido

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó, este viernes, un ataque en Siria con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido, tras una semana de amenazas contra la nación árabe.

Al dirigirse a la nación desde la Casa Blanca, Trump dio a conocer que se lanzaron misiles sobre objetivos del país de Levante, luego de que Washington culpara al Gobierno de Bashar Al Assad de un supuesto ataque químico, sin esperar el resultado de investigaciones.

El gobernante ordenó realizar ataques de precisión contra lo que él denominó objetivos asociados a las capacidades de armas químicas de Al-Assad, a pesar de que Damasco ha reiterado que no tiene responsabilidad en la aducida agresión.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que el montaje de un supuesto ataque químico en Duma era tomado como pretexto por potencias occidentales para justificar una agresión a Siria.

