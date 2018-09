Trump incrementa en la ONU su lista de enemigos

Fiel a sus tesis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra una larga lista de enemigos: la emigración a su país, la OPEP, Venezuela, Rusia, Irán, Siria, y China.

Al intervenir en el 73 período de sesiones de la Asamblea general de la ONU, el mandatario aseguró que ninguna administración norteamericana hizo tanto como la suya, una afirmación que provocó risas en la sala.

Asimismo, rechazó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y defendió su decisión de levantar un muro en la frontera con México, y de abandonar el pacto nuclear con Teherán, acción que ha sido bastante cuestionada por la comunidad internacional.

Aunque dijo respetar el derecho a la autodeterminación de cada nación, criticó el sistema político de Irán, y abogó por incrementar la presión sobre sus dirigentes, entre otras lindezas, como retóricas al uso y demagogia al por mayor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante los periodistas en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y aseguró que el Gobierno de Venezuela podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso.

La referencia fue a las Fuerzas Armadas venezolanas y no a las propias; no obstante, volvió a insistir de manera ambigua con que la opción militar para intervenir en el país sudamericano se mantiene sobre la mesa.

Previamente, durante su discurso ante la Asamblea, el mandatario estadounidense había declarado en referencia a Caracas que todas las naciones del mundo deben resistir al socialismo y a la miseria que trae a todos.

Asimismo, anunció la imposición de nuevas sanciones contra el círculo interno y los asesores cercanos del presidente Nicolás Maduro, entre las que se encuentra la creación de una nueva lista negra.

