Trump impone onerosos aranceles a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un paquete de 60 mil millones de dólares en aranceles anuales contra cien productos de China, divulgó este lunes The Washington Post.

De acuerdo con el diario, cuatro altos funcionarios le informaron que los asesores principales de Trump le presentaron un grupo de tarifas que costarían al gigante asiático 30 mil millones de dólares al año y el mandatario pidió duplicar el alcance de los gravámenes.

La imposición de esos aranceles concretaría amenazas lanzadas por el jefe de la Casa Blanca desde su etapa como candidato republicano, al criticar con frecuencia el gran déficit comercial de su país con otras naciones, fundamentalmente con China.

A decir del rotativo, para justificar la medida Trump se referirá a ella como un castigo contra la infracción de propiedad intelectual de la que acusa a China y como una vía para crear más empleos en Estados Unidos.

(Visited 1 times, 25 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.