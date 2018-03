Trump difunde falsa noticia sobre construcción de muro fronterizo

Washington, EE.UU. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves, al comienzo de la construcción de su polémico muro en la frontera con México, pero las obras a las cuales aludió corresponden a otro proyecto.

Hemos empezado a construir nuestro muro, tiene buen aspecto, manifestó el mandatario en un discurso ante trabajadores en la localidad de Richfield, en el estado de Ohio.

Sin embargo, el proyecto aludido por el jefe de la Casa Blanca se trata de un reemplazo de la valla fronteriza en Calexico, California, cuyo plan data de 2009

La secretaria estadounidense de Seguridad N.acional, Kirstjen Nielsen, aclaró el origen de tal obra, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó un comunicado de prensa sobre los trabajos de sustitución cuando comenzaron, hace más de un mes, lo cual desmiente a Trump.

