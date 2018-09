Trump continúa sus problemas con la prensa, ahora por polémico juez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con sus problemas con la prensa al arremeter de nuevo contra la cobertura mediática de NBC News, ahora por el juez Brett Kavanaugh, su nominado al Tribunal Supremo.

NBC News informó incorrectamente (como de costumbre) que estaba limitando la investigación del FBI del juez Kavanaugh y testigos solo a ciertas personas, escribió el mandatario en la red social Twitter.

Más adelante dijo: En realidad quiero que entrevisten a quien consideren apropiado, a su discreción, y en tono de orden pidió al canal: por favor, corrija su informe, en referencia a un reporte de la televisora que entrevistó a varias personas familiarizadas con el proceso.

Según NBC News, las entrevistas arrojaron que la Casa Blanca limitaba el alcance de la investigación reabierta contra Kavanaugh por una presunta conducta sexual inapropiada.

