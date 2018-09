Trump asistirá a la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá la próxima semana en Nueva York con los líderes de Corea del Sur, Egipto, Francia, Israel, Japón y el Reino Unido, confirmó la Casa Blanca.

El mandatario republicano estará en la urbe del 24 al 27 de septiembre, cuando también participará en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas y se reunirá con autoridades del organismo internacional

El gobernante norteamericano dialogará con el secretario general Antonio Guterres y la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, el 25 de septiembre, el mismo día de su intervención en el debate general.

Trump tendrá reuniones bilaterales con el presidente surcoreano, Moon Jae-in; el egipcio; Abdel Elsissi; el francés, Emmanuel Macron; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el japonés, Shinzo Abe; y la británica, Theresa May.

