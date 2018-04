Trump, América Latina y la Cumbre de Lima

Con posturas agresivas y mucha polémica, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, llegará a Lima para la VIII Cumbre de las Américas, foro que permitirá medir sus posiciones de cara a Latinoamérica.

La cita hemisférica contará con su segmento de alto nivel, mientras que en días previos sesionarán encuentros de la sociedad civil continental, espacios en los que se esperan tensos debates.

Al empeño en levantar un muro en la frontera con México y discursos anti-inmigrantes habría que sumarle la exclusión de Venezuela de la Cumbre y el retroceso en un acercamiento con Cuba.

A propósito de la reunión de Lima, Prensa Latina conversó con expertos del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, de la Universidad de La Habana, quienes abordaron posibles escenarios de un foro centrado en la lucha anticorrupción.

