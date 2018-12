Trump agiliza salida del Secretario de Defensa

Washington, EE.UU. – El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que el subsecretario de Defensa Patrick Shanahan asumirá el próximo primero de enero como secretario interino del Departamento de Defensa, al que renunció hace tres días su titular, James Mattis.

De esa forma Trump fuerza la salida de Mattis, quien estaría en el cargo hasta el 28 de febrero, según los planes iniciales.

Patrick tiene una larga lista de logros en el servicio como subsecretario, y anteriormente en la Compañía Boeing, fabricante y comercializadora de aviones, misiles y satélites, y de él dijo Trump en la red social Twitter que será grandioso.

James Mattis renunció después de que la Casa Blanca comunicara la salida de los militares estadounidenses de Siria y en una carta correspondiente defendió el sistema de alianzas de su nación a nivel mundial.

