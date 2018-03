Trinidad y Tobago expresa su interés en fomentar relaciones con Cuba

Estamos interesados en el fomento de relaciones con Cuba en el sector agroalimentario, en el que este país tiene muchas experiencias, manifestó el embajador de Trinidad y Tobago, Lancelot Cowie.

Al visitar la XXI Feria Internacional Agropecuaria y Alimentaria, que sesiona en La Habana, el diplomático elogió los avances de Cuba en agricultura urbana y suburbana y en el desarrollo de biofertilizantes y otros productos orgánicos.

Cuba envía expertos a Trinidad y Tobago en producción de vegetales y otros rubros agrícolas, y queremos que esa relación también se extienda a la del cacao , agregó.

Comentó que una delegación de empresarios de su país visitó Cuba, interesada en explorar y desarrollar negocios bilaterales, y a juicio de Cowie, la reciente inauguración de una ruta de vuelos entre los dos países, contribuye a un mayor comercio e intercambio cultural y turístico.

