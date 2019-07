Tributo de organizaciones internacionales a héroes sandinistas

Organizaciones solidarias de visita en Nicaragua a propósito de la celebración del aniversario 40 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista rindieron tributo a héroes de esa gesta.

Delegaciones de países de América Latina, Europa y Asía depositaron ofrendas florales en los mausoleos que perpetúan la memoria de los comandantes Carlos Fonseca, Tomás Borges y Santos López.

El vicesecretario de Relaciones Internacionales del Frente, Carlos Fonseca, ofreció una breve explicación sobre la vida y obra de esos patriotas, en tanto, destacó que su legado está hoy más vivo que nunca en las nuevas generaciones.

A la celebración por el aniversario 40 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista está confirmada la asistencia de 500 invitados extranjeros, representantes de organizaciones de solidaridad, movimientos sociales y partidos políticos, entre otros.

