Tribunal Electoral de Brasil priva a Lula de sus derechos políticos

El Tribunal Superior Electoral dio continuidad al golpe de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff, al privar de sus derechos políticos a Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 6 votos contra 1, el Tribunal retiró, en la práctica, los derechos políticos a Lula al prohibirle participar como candidato presidencial en las elecciones de octubre, ignorando el deseo del 40 por ciento del electorado.

La sesión extraordinaria del Tribunal Superior Electoral, en cuya agenda fue incluido de último momento el juzgamiento de la solicitud de registro de la candidatura de Lula, comenzó este viernes y se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada de hoy.

De modo que su inicio coincidió con la fecha en que, dos años atrás, se consumó el golpe parlamentario-judicial contra Dilma.



