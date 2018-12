Trasladan sede de PEMEX a Yucatán

Ciudad del Carmen, México. – Como parte de la descentralización administrativa que ejecuta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el consorcio Petróleos Mexicanos (PEMEX) comenzó este martes su traslado a la ciudad del Carmen, en la península de Yucatán.

El director general de la empresa, Octavio Romero Oropeza, confirmó que ya realizó su primera jornada de trabajo en las nuevas oficinas para dar seguimiento a la estrategia de potenciar la extracción de hidrocarburos para alcanzar la suficiencia energética nacional.

Por su parte, el Poder Judicial anuló la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos dictada por el gobierno, que impide a magistrados y jueces a ese nivel ganar más que el presidente de la República.

Ante esa decisión, los senadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional del presidente López Obrador decidieron elevar el caso al Senado para que impugne la suspensión de la vigencia de esa ley.

