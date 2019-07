Tormenta tropical Barry causa afectaciones en Estados Unidos

La tormenta tropical Barry, que se formó en el centro norte del Golfo de México, provocó la paralización de casi 20 plataformas y complejos estadounidenses de producción de petróleo en esa zona, informaron autoridades.

De acuerdo con compañías de energía, cerca de un tercio de las estructuras mar adentro fueron cerradas por el fenómeno natural, que puede convertirse mañana en el primer huracán de la actual temporada, teniendo en cuenta los pronósticos meteorológicos.

El Centro Nacional de Huracanes, precisó que el evento climatológico avanza en una trayectoria por la cual tocaría tierra muy cerca de la desembocadura del río Mississippi.

Áreas de los estados de Texas y Luisiana, incluida la ciudad de Nueva Órleans, inundada por el devastador huracán Katrina, podrían recibir hasta 380 milímetros de precipitaciones, indicaron los vaticinios de los expertos.

