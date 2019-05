Titular de Naciones Unidas insiste en solución política en Venezuela

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, insistió en la necesidad de una solución política en Venezuela y llamó a evitar cualquier manifestación de violencia, indicó su portavoz.

Según el vocero Stéphane Dujarric, el titular de Naciones Unidas sostuvo anoche una conversación telefónica con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien le ofreció detalles de los recientes sucesos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el intento de un golpe de Estado con apoyo externo, acción que fue liderada por el autoproclamado mandatario encargado Juan Guaidó, en las cercanías de la base La Carlota, en Caracas.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, hizo la denuncia en el organismo multilateral y rechazó el apoyo que ese Golpe recibió de Estados Unidos y de los Gobiernos de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Paraguay.

