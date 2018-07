Tifón deja heridos y lluvias en Japón y amenaza a Corea del Sur

El tifón Prapiroon, con fuertes lluvias y vientos, dejó este lunes al menos cuatro personas heridas, en la isla japonesa de Okinawa, localizada al sureste de Tokio, Japón.

Con una presión atmosférica de 965 hectopascal y vientos de hasta 180 kilómetros por hora, el Prapiroon se movía hacia el norte a 20 kilómetros por hora, detalla la Agencia Meteorológica de Japón.

De acuerdo con imágenes satelitales, se espera que este martes toque Kyushu, la tercera isla más grande del archipiélago japonés, también en la parte sur, donde podrían caer 300 milímetros de lluvia.

Asimismo afectará a Corea del Sur y posteriormente seguirá su rumbo hacia el noreste, pero ya más debilitado; la Agencia Meteorológica advirtió a la población estar atenta ante posibles aludes, fuertes vientos, inundaciones y desbordamientos de ríos.

