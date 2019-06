Ticos amigos de Cuba rechazan recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos

San José, Costa Rica.- Miembros de la Asociación de Amigos de los Pueblos de Nicoya, en la provincia costarricense de Guanacaste, rechazaron las nuevas medidas de Estados Unidos para recrudecer su bloqueo contra Cuba.

El coordinador de esa Asociación, Jorge Alfaro, afirmó que es hora de que el gobierno de Estados Unidos ceje en su empeño de querer rendir al pueblo cubano con acciones genocidas.

En un acto por los natalicios de Ernesto Che Guevara y del lugarteniente general del Ejército Libertador, Antonio Maceo, llamó a redoblar la denuncia contra ese cerco.

Tenemos que lograr que nuestra voz llegue hasta la Casa Blanca, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sepa que constituye una violación al derecho internacional y la buena convivencia entre las naciones la aplicación del Título Tercero de la ley Helms-Burton y la prohibición a los norteamericanos a viajar a Cuba, dijeron.

