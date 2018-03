TeleSUR rechaza difamaciones en su contra

Caracas, Venezuela. – La presidenta de TeleSUR, Patricia Villegas, afirmó este miércoles que el medio internacional ha recibido varios ataques porque informan sobre la realidad que otros canales y agencias no transmiten.

Reiteró que las acusaciones por la supuesta injerencia en las jornadas comiciales de otros países ocurre porque hay medios que han logrado una importante presencia en determinadas audiencias.

Villegas agregó que dichas acusaciones no son nuevas ni están vinculadas con procesos electorales, y destacó, además, que la interacción con los usuarios no puede ser percibida como una influencia indebida, irregular o incluso ilegal.

La presidenta de TeleSUR aseguró que la multiestatal se ha convertido en una referencia, principalmente en Argentina, a pesar de la decisión del presidente Mauricio Macri de sacar la señal del aire, y apuntó que están creciendo y cada día trabajan por más.

