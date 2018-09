Suspendidas clases en dos provincias de Ecuador tras sismo

El gobierno de Ecuador decidió suspender las clases en todos los centros educativos de Chimborazo y Bolívar, las provincias ecuatorianas que sintieron con mayor fuerza el sismo registrado hace unas horas.

Con epicentro en Cumandá, Chimborazo, el sismo, de magnitud 6,6 y ocurrido este jueves pasadas las nueve de la noche se sintió en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Machala, entre otras.

Según reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se contabilizaron al menos dos heridos y daños parciales en algunas edificaciones, sobre todo en techos y paredes.

Por otro lado, en Panamá, casi una hora antes, un terremoto de 5,6 grados sacudió la provincia oriental de Darién, limítrofe con Colombia.

