Supremo de Brasil juzgará nuevo recurso de libertad de Lula

Brasil.- La segunda sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgará el próximo 26 de junio una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa del exmandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, el 5 de junio.

Ese nuevo recurso busca suspender los efectos de la condena impuesta al exmandatario por el Tribunal Federal de la Cuarta Región, por la cual se encuentra preso desde el 7 de abril a pesar de un proceso judicial sin pruebas en su contra.

Los 5 jueces que conforman la sala constitucional debatirán esta solicitud por la libertad de Lula y podrán autorizar si el Supremo analiza el recurso.

En caso de que el recurso sea aceptado, la defensa pide que el exmandatario continúe enfrentando el proceso judicial en su contra en libertad, en correspondencia con el principio constitucional de la presunción de inocencia.

