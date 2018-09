Sostiene diputado encuentro con amigos de Cuba en Austria

Un intercambio de información y debate sobre la actualidad en su país sostuvo el diputado cubano, Luis Morlote, con integrantes de la Asociación de Amistad Austria-Cuba, como parte de su visita a Viena.

El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con los Países Miembros de la Unión Europea hizo una presentación sobre los temas de máxima actualidad en Cuba, con énfasis en el proceso de consultas con toda la población sobre el proyecto de nueva Constitución.

Reseñó el contexto nacional e internacional en el que se desarrolla el proceso, destacó los cambios fundamentales que se introducen en la propuesta y respondió múltiples preguntas de los participantes.

Hizo énfasis en la ratificación del carácter socialista del sistema cubano y en la preservación de las conquistas sociales de la Revolución, como los derechos universales a la educación, la salud, el deporte, las ciencias y otros.

