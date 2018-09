Solicitan venezolanos incorporarse a programa de repatriación

Alrededor de 100 solicitudes de ciudadanos emigrados a otros países de Sudamérica reciben diariamente embajadas y consulados de Venezuela, para incorporarse al plan de repatriación impulsado por el Gobierno.

La directora general de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eulalia Tabares, destacó el trabajo de atención a los connacionales que migraron hacia naciones como: Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, entre otros.

La funcionaria precisó que se están recibiendo solicitudes de cerca de 100 personas diariamente, quienes se dirigen a las embajadas y consulados a registrarse.

Tabares precisó que en Perú al menos 500 ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad realizaron la solicitud de acogerse al Plan Vuelta a la Patria activado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

