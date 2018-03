Socialistas de Venezuela auguran victoria electoral

Caracas, Venezuela. – El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, auguró este lunes, una victoria rotunda en las elecciones del 20 de mayo, para lo cual la organización política fortalece su capacidad movilizadora.

Significó que en esa contienda electoral, Venezuela dará una lección al mundo, pues el pueblo saldrá a efectuar su derecho al sufragio para definir democráticamente y en paz el futuro de esa nación.

Cabello rechazó el decreto firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con sanciones para quienes ejecuten transacciones en la criptomoneda Petro u otras emitidas por el Estado venezolano.

Recordó que las medidas punitivas de Estados Unidos son contra todos los habitantes del país suramericano y su determinación a dirigir los destinos de su propia nación, y en ese sentido, abogó por el respeto a la soberanía de los pueblos.

