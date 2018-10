Socialistas venezolanos debaten alianzas con fuerza partidista

La Juventud del Partido Socialista de Venezuela continúa los debates en plenaria conjunta con las fuerzas partidistas, como parte del Congreso de la denominada tolda roja, máxima organización política del país sudamericano.

El cronograma del cónclave acordó para este fin de semana un tercer encuentro en la capital de la nación suramericana, para concluir el análisis de los temas organizativos entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus filas más jóvenes.

Al respecto, el primer vicepresidente de ese órgano político, Diosdado Cabello, precisó que esta jornada activará los debates en plenaria.

La cita partidista inició sus encuentros entre el 28 y 30 de julio para analizar especialmente temas económicos y productivos, en el contexto del plan de recuperación que impulsa el Ejecutivo de Caracas.

