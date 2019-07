Siria y Rusia dialogan sobre avances en el proceso político

El presidente sirio, Bashar al-Assad, recibió en Damasco a una delegación rusa de alto nivel, conformada por Alexander Lavrentiev, enviado especial del presidente Vladimir Putin para Siria, y Sergei Vershinin, viceministro de Exteriores.

Las conversaciones se centraron en los esfuerzos para lograr avance en el proceso político, particularmente lo relativo a la formación de la comisión constitucional, los mecanismos de su trabajo y el avance logrado respecto a la misma.

Ambas partes acordaron continuar el trabajo y la coordinación, y no permitir que se impongan obstáculos ante el proceso político, por parte de los países que intentan prolongar la guerra terrorista contra Siria.

Las pláticas abordaron, además, los recientes ataques de los grupos terroristas en Idleb, y en este sentido, la parte rusa ratificó su apoyo al ejército sirio ante cualquier provocación de los grupos terroristas.

