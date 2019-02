Siria denuncia en ONU presencia militar de Occidente

El representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Al Jaafari, denunció la injerencia de las potencias occidentales en su país, donde mantienen una presencia militar y obstaculizan el proceso político.

Francia y el Reino Unido acaban de elogiar en el Consejo de Seguridad la decisión de Estados Unidos de mantener fuerzas de ocupación en una parte de Siria, cuando las resoluciones de ese organismo reafirman la soberanía, independencia y unidad territorial de mi nación, cuestionó.

El pueblo sirio es el único que posee el derecho de decidir sobre su futuro, y lo hará sin injerencia extranjera, aseguró al Consejo de Seguridad.

Algunos miembros del Consejo de Seguridad hablaron de una cantidad enorme de rechazos, negativas y condiciones previas para el proceso político, dijo Al Jaafari y en ese sentido, expresó su solidaridad y empatía con el enviado especial para Siria, Geir Pedersen.

