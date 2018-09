Sindicatos sudafricanos contra el desempleo

El Congreso de Sindicatos de Sudáfrica denunció que los 69 mil empleos perdidos en el segundo trimestre de este año hundieron en la pobreza a más de 300 mil personas, y llamaron al gobierno a solucionar el panorama.

En una declaración circulada en Petroria, la central sindical califica de intento absurdo de los apologistas de la banca y el mercado tratar de desvincular la pobreza del desempleo.

El presidente de Zimbabwe, Emerson Nangagwa, explicó los esfuerzos que realiza su gobierno por el desarrollo y contra la pobreza, pese a las sanciones económicas impuestas a su país.

Al intervenir en el actual período de sesiones de Asamblea General de la ONU, Nangagwa se refirió a la decisión del gobierno estadounidense, de convertir en ley el Acta de Recuperación de la Democracia y la Economía de Zimbabwe, que endurece las medidas contra ese Estado.

