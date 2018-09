Sesiona en México Encuentro Nacional de solidaridad con Cuba

Hoy se efectúa en México el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, con la participación de delegados de varios estados mexicanos y el propósito de continuar el apoyo a la Isla, bajo bloqueo de Estados Unidos.

El foro es organizado por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y tiene como lema: Por la solidaridad entre nuestros pueblos y la vigencia del pensamiento de Fidel, Martí y Heredia.

Al encuentro asiste como invitado especial el diputado Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Héroe de la República de Cuba, quien tendrá a cargo una conferencia magistral sobre El proceso de actualización del modelo económico, político y social cubano.

Otro conferencista en esta jornada inaugural será el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, cuya ponencia lleva por título De Martí a Fidel, una sola Revolución

