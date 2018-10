Según autoridades, elecciones en Brasil marchan con tranquilidad

Los comicios generales en Brasil transcurren hasta el momento con absoluta tranquilidad, aseguró la titular de la Abogacía General de la Unión, Grace Mendonsa.

La ministra hizo la afirmación en una conferencia de prensa ofrecida junto a la presidenta del Tribunal Superior Electoral, Rosa Weber, horas después que más de 147 millones de brasileños iniciaran la votación en los más de 5 mil municipios del país.

No hay improvisación en el proceso electoral, sostuvo la titular del Tribunal, y reafirmó su total confianza en las urnas electrónicas.

Tenemos un sistema confiable, que fue perfeccionado a lo largo de 22 años y es ágil, seguro y auditable, subrayó, y añadió que en una sociedad tan desigual como la brasileña el voto traduce el principio de la igualdad, por lo cual el día de las elecciones es para celebrar la democracia.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.