Secretario General de la ONU solicita apoyo para Acuerdo de París (+Video)

Naciones Unidas (ONU). – El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, demanda este sábado más acciones para implementar el Acuerdo de París, adoptado hace dos años, y exige un mayor compromiso con las denominadas empresas verdes.

Hemos progresado mucho en la acción climática en 2017, pero se necesita mucho más, escribió el diplomático portugués en su cuenta oficial en Twitter y compartió un reporte de la ONU sobre el tema.

Según el informe, las personas en todo el planeta están experimentando el impacto negativo del cambio climático, con el aumento paulatino del nivel del mar y los eventos meteorológicos extremos.

Las partes firmantes se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para llegar a 1.5 grados.

