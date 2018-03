Se reunirá el ALBA TCP en Caracas

Caracas, República Bolivariana de Venezuela.- El próximo cinco de marzo se reunirán en la ciudad de Caracas, capital venezolana, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

La reunión la presidirá el dignatario Nicolás Maduro y se realizará en medio de las agresiones y presiones políticas y financieras de la administración de Donald Trump, y ratificará el apoyo al derecho de ese país a vivir sin la intromisión de factores externos.

La información destaca que los representantes de los distintos países recordarán el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, por cumplirse este próximo cinco de marzo cinco años de su fallecimiento.

Entre los países integrantes de la organización regional están Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Suriname

(Visited 1 times, 25 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.