Sanders reúne un millón de voluntarios para campaña presidencial

En tan solo 6 días, el senador estadounidense Bernie Sanders, ha logrado reunir a un millón de voluntarios para trabajar en su campaña electoral, en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, estipuladas para 2020.

El pasado lunes, Sanders expresó su agradecimiento con los voluntarios ya inscritos, que decidieron acompañarlo durante su segunda campaña por la presidencia.

Sin embargo, en esta nueva ocasión, las ideas progresistas de Sanders le han aportado gran popularidad entre los jóvenes, sorprendiendo a sus contendientes.

La postura de Sanders frente a Venezuela también llama la atención ya que ha criticado la política adoptada por Donald Trump, y desconoce a Juan Guaidó como presidente encargado; asimismo, ha resaltado que no está de acuerdo con que Estados Unidos intervenga de ninguna manera en el país suramericano.

