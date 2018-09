Saludan a nuevo candidato del Partido de los Trabajadores en Brasil

El presidente boliviano, Evo Morales, saludó el nombramiento de Fernando Haddad como nuevo candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, en reemplazo del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La dirección del Partido de los Trabajadores avaló a inicios de septiembre la candidatura de Haddad, ante el rechazo del Tribunal Superior Electoral de inscribir a Lula como aspirante para las elecciones de octubre.

La decisión fue tomada por el propio expresidente, preso político desde hace 158 días en la ciudad de Curitiba, quien la sometió a la aprobación de la organización política.

Haddad fue ministro de Educación entre 2005 y 2012 durante las presidencias de Lula y Dilma Rousseff, luego se desempeñó como alcalde de São Paulo de 2013 a 2017.

