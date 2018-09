Saludan Día Nacional de Mujer Indígena Campesina en Bolivia

El presidente boliviano, Evo Morales, saludó el Día Nacional de la Mujer Indígena Originaria Campesina en el país, fecha establecida en honor a la heroína de ese sector Bartolina Sisa.

En un mensaje de su cuenta en la red social de Twitter, el mandatario resaltó el papel de ese segmento de la población, en la historia y cotidianidad de la nación suramericana.

Bartolina Sisa fue una luchadora indígena que luchó contra la dominación colonial, y murió descuartizada el cinco de septiembre en 1782, luego de las acciones del cerco a La Paz, dirigido por su esposo Tupac Katari.

Con motivo de la conmemoración, organizaciones de mujeres indígenas campesinas realizarán distintas actividades en toda Bolivia, cuyo senado aprobó la ley para la celebración en el año 2013.

