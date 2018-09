Saludan Día de las Naciones Unidas para Cooperación Sur-Sur

El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, y llamó a los países antiguamente saqueados a unirse contra la hegemonía estadounidense en defensa de sus soberanías.

En el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur hacemos un llamado a la unión entre los pueblos que fuimos víctimas de injerencia y saqueo de las potencias, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario.

Esta jornada tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos del mundo sobre las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas dirigidas a que los países en desarrollo cooperen entre sí.

Asimismo, se celebran los avances económicos, sociales y políticos de los últimos años en regiones y países del Sur.

