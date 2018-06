Saluda Evo a nuevo presidente de Asamblea Constituyente venezolana

El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó la elección por unanimidad de Diosdado Cabello para presidir la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y le deseó fuerzas a esa nación para derrotar el golpismo imperial.

Morales, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, envió sus saludos al hermano Diosdado Cabello, elegido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela por unanimidad, en reemplazo de Delcy Rodríguez, ahora vicepresidenta Ejecutiva.

Rodríguez resultó designada como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela por el presidente Nicolás Maduro, en sustitución de Tareck El Aissami, quien pasó a ocupar el puesto de ministro de la nueva cartera de Industrias y Producción Nacional.

En su tuit, Morales también deseó a la nación morocha que la espada del Libertador Simón Bolívar les dé fuerzas para derrotar el golpismo del imperialismo.

