Rusia no olvida a sus héroes

Luego de participar en la marcha el Regimiento Inmortal, por la céntrica calle Tverskaya, de Moscú, el presidente Vladimir Putin consideró que se debe rendir honor a quienes hicieron posible la victoria en la Gran Guerra Patria, que hoy celebra su aniversario 74.

Lo hacemos para que más nunca se repita algo semejante en la historia de nuestro país y de la humanidad, comentó el gobernante, quien participó en la acción patriótica, realizada tras un desfile en la plaza Roja.

Unos 10 millones de personas, 700 mil solo en Moscú, tomaron parte en acciones como la mencionada, en las que se mostraron fotografías de seres queridos o amigos, participantes en la Gran Guerra Patria.

Moscú presenció una marea de personas de todas las edades, desde sobrevivientes de la referida epopeya del pueblo soviético hasta niños y bebes llevados en coches, para mostrar al mundo que en Rusia nadie olvida a sus héroes.

