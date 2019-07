Rusia necesita garantizar su seguridad nacional

El presidente Vladímir Putin, declaró que Rusia no está participando, y no tiene la intención de involucrarse, en una carrera de armamentos, pero al mismo tiempo necesita garantizar su seguridad.

Nos vimos obligados a empezar a desarrollar armas y equipos ultramodernos, en respuesta al aumento del gasto militar y las acciones claramente destructivas por parte de Estados Unidos, explicó Putin, y puso como ejemplo la situación con el Tratado sobre misiles de alcance medio y corto.

El líder ruso señaló que las perspectivas de cooperación entre Moscú y Washington en el área de reducción de armas estratégicas, siguen siendo confusas.

En octubre pasado, Rusia propuso a Estados Unidos adoptar una declaración conjunta sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear y el reconocimiento de sus consecuencias; sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno norteamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.