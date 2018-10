Rusia denuncia hostil bloqueo contra Cuba

El presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado ruso, Konstantin Kosachov, se pronunció contra la política hostil estadounidense hacia Cuba, en intercambio con el vicecanciller cubano, Marcelino Medina González.

Los Estados Unidos, quienes interfieren en los asuntos internos de países soberanos, ellos actúan de forma unilateral, usando métodos de fuerza, injerencia en la esfera política y las sanciones económicas, destacó Kosachov.

El senador ruso reiteró el tradicional apoyo de ambas cámaras de la Asamblea Federal al proyecto de resolución sobre el levantamiento del bloqueo, económico y financiero contra Cuba.

Por su parte, el viceministro cubano agradeció la posición rusa a favor de la causa del pueblo y el Gobierno cubanos; Medina González comentó sobre el proyecto de la Constitución en Cuba, y el proceso de consulta popular con una participación masiva de los ciudadanos.

