Rusia denuncia comportamiento arbitrario de Estados Unidos

Estados Unidos se comporta de manera arbitraria en la Organización para la Prevención de las Armas Químicas, procurando burlar las normas internacionales, afirmó este martes el representante permanente ruso ante ese organismo, Alexander Shulguin.

El diplomático ruso comentó sobre las discusiones que tuvieron lugar este lunes en el comité ejecutivo del organismo, y del rechazo de la propuesta de Rusia para expandir la lista de sustancias prohibidas.

Shulguín indicó al respecto que es completamente obvio que Estados Unidos y sus aliados, incluido el Reino Unido, no escatiman esfuerzos oponiéndose a esa propuesta.

Para enterrar estos hechos, sostuvo, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países miembros de la OTAN, procuran desviar la atención hacia Rusia, así como ponerle trabas en todas las plataformas internacionales, y crearle la imagen de Estado canalla.

