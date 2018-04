Rusia convoca al Consejo de Seguridad en la ONU

Esta tarde se reunirá el Consejo de Seguridad de la ONU a pedido de Rusia, para tratar amenazas a la paz y la seguridad internacionales en relación con la situación en la ciudad siria de Duma.

En esa localidad de Guta oriental ocurrió el sábado un supuesto ataque sirio con armas químicas, rechazado por la agencia noticiosa oficial Sana y desmentido este domingo por el Ministerio ruso de Defensa.

El mayor general Yuri Yevtushenko afirmó que rechazan esa información y declaramos que, después de la liberación de Duma, estamos listos a enviar especialistas para recopilar datos que confirmen la naturaleza fabricada de esas declaraciones.

El Gobierno sirio declaró que cada vez que el Ejército lanza una operación exitosa contra los terroristas, aparecen denuncias sobre el uso de armas químicas, como las de este domingo del presidente Donald Trump, en las que responsabiliza a Rusia e Irán.

