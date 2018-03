Rinden homenaje a Martí en Grecia

Atenas, Grecia.- Representantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en Grecia, se proponen rendir homenaje al héroe nacional José Martí con varias acciones, anunciaron fuentes del máximo órgano del poder estatal en el país.

Encabezados por su presidente, Nikolaos Syrmalenios, el grupo se reunió con la embajadora en Grecia, Zelmys María Domínguez y el consejero José Oriol Marrero; así como con representantes de la Asociación Cultural José Martí.

Durante el encuentro, se conversó sobre la figura del Apóstol y su relación con Grecia, y la iniciativa de organizar en la sede del parlamento un foro sobre ese tema, además de una exposición de fotografías sobre Cuba.

Los interlocutores recibieron una actualización de la situación en Cuba y las relaciones bilaterales, así como las actividades previstas en los próximos meses, y coincidieron en que reuniones como esa contribuyen a promover la imagen del país caribeño en Grecia.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.