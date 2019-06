Revelan cifras de detenidos por intento de golpe de Estado en Venezuela

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, reveló que 72 personas fueron imputadas por participar en el intento de magnicidio y el golpe de Estado fallido denominado “Operación Libertad”.

Desde la sede del Ministerio Público, el titular precisó que como parte de las acciones del 4 de agosto del pasado año contra el alto mando político-militar venezolano, 38 ciudadanos resultaron detenidos, de ellos 31 privados de libertad actualmente, y 7 tienen medidas sustitutivas.

Asimismo, detalló que por el intento de golpe de Estado fallido del 30 de abril, hasta la fecha hay 34 personas investigadas, de las cuales 17 están detenidas e imputadas.

El fiscal general de Venezuela destacó que los casos más recientes están relacionados con el saneamiento de la industria petrolera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.