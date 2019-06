Revela Venezuela detalles sobre corrupción de opositores (+Fotos)

El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, revela más detalles sobre un entramado de corrupción que vincula a los enviados a Colombia del diputado opositor Juan Guaidó para atender el tema de la ayuda humanitaria.

Rodríguez recordó que el Gobierno de ese país denunció una gigantesca trama de corrupción con dinero enviado a Cúcuta, para contratar a mercenarios colombianos y centroamericanos que atentarían contra la vida de líderes políticos para causar desestabilización.

Arreaza afirmó que este entramado, habría sido organizado por el partido de derecha Voluntad Popular, fundado por el dirigente opositor Leopoldo López.

Por el momento, así aparece en medios de la extrema derecha, con referencia a una investigación periodística de PanAm Post, publicada sobre la apropiación de fondos para la ayuda humanitaria por parte de los representantes Guaidó en Colombia.

